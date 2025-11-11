Rinnovo Modric, decisione praticamente presa: firma in primavera, Luka in rossonero fino al 2027. I dettagli

Rinnovo Modric, il croato e il Milan hanno praticamente già deciso: firma in primavera, l’ex Real Madrid rinnoverà fino al 2027

Le attese di inizio stagione vedevano in lui un campione in fase calante, concentrato solo sugli ultimi traguardi internazionali. Invece, Luka Modrić si è dimostrato l’esatto contrario: una pedina essenziale nel nuovo assetto tattico del Milan guidato da Massimiliano Allegri. Il Maestro croato, nonostante i suoi 40 anni, ha sfiorato i 1000 minuti giocati in campionato, manifestando una sorprendente tenuta fisica e mentale.

Questa straordinaria longevità e il rendimento costante stanno spingendo sia la dirigenza rossonera che lo stesso calciatore a guardare con ottimismo al prossimo futuro contrattuale.

Rinnovo Modric, presenza fissa e prolungamento annunciato

Modrić ha iniziato da titolare in tutte e 11 le gare di Serie A disputate dal Milan, con un minutaggio totale di 989 minuti. Non mostra in alcun modo i segni di un atleta al crepuscolo della carriera; al contrario, le parti sono già in fase di valutazione per estendere l’accordo per una stagione aggiuntiva.

La decisione definitiva è attesa per la primavera, ma dato l’andamento impeccabile, la firma sul prolungamento sembra essere ormai una formalità con il mercato Milan.

Mentore e modello per il centrocampo

Con questo rinnovo, Luka Modrić potrebbe continuare a indossare il rossonero fino ai 41 anni. Sebbene il suo status di titolare inamovibile potrebbe evolvere, il suo contributo rimarrà cruciale.

La sua presenza è fondamentale soprattutto per la crescita dei giovani talenti del centrocampo come Jashari e Ricci, che trovano in Modrić una inesauribile fonte di apprendimento e ispirazione. La sua dedizione, unita alla sua innegabile qualità in campo, rende Modrić una garanzia assoluta per il Diavolo e per la visione di Allegri.