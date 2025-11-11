Connect with us

Calciomercato News

Calciomercato Milan, decisione già presa: rimarrà in rossonero, firma attesa in primavera. Tutti i dettagli, Tare non ha dubbi

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Julian Brandt al centro di una bagarre internazionale: rossoneri in agguato per l'affare a parametro zero a giugno

Calciomercato News

Lewandowski Milan, sogno concreto o semplice suggestione? Ipotesi per gennaio complicatissima, ma a giugno prende quota un clamoroso scenario

Calciomercato News

Mercato Milan, Tare pianifica il colpo a parametro zero? Importante indiscrezione, primi contatti nonostante la folta concorrenza

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Thauvin e la rivelazione shock: «Dovevo firmare coi rossoneri». Trattativa con Maldini e Massara saltata per una ragione sconosciuta

Calciomercato

Calciomercato Milan, decisione già presa: rimarrà in rossonero, firma attesa in primavera. Tutti i dettagli, Tare non ha dubbi

Milan news 24

Published

50 secondi ago

on

By

Tare

Calciomercato Milan, Luka Modric e il club hanno già deciso: il croato estenderà in primavera il contratto fino al 30 giugno del 2027

In molti si aspettavano un giocatore a fine carriera, alla ricerca degli ultimi stimoli per il Mondiale. Invece, Luka Modrić si è rivelato tutt’altro: una pedina fondamentale del nuovo calciomercato Milan targato Massimiliano Allegri. Il centrocampista croato, a 40 anni, è riuscito a toccare quasi quota 1000 minuti in stagione, senza accusare alcun particolare stress fisico o mentale.

Questo è un dettaglio non da poco e sta spingendo sia il Milan che lo stesso giocatore a guardare con grande fiducia al prossimo futuro.

Calciomercato Milan, Luka Modrić: titolare inamovibile e rinnovo in vista

Modrić è stato titolare in tutte e 11 le partite di Serie A disputate dal Milan, totalizzando ben 989 minuti in campo. Non assomiglia neppure lontanamente a un calciatore a fine carriera; al contrario, le parti starebbero già valutando di prolungare il contratto del croato per un’ulteriore stagione.

La decisione definitiva verrà presa soltanto in primavera, ma per come stanno andando le cose, il rinnovo di contratto appare già una certezza.

Fonte di ispirazione per i giovani

Luka Modrić potrà così essere protagonista in rossonero fino all’età di 41 anni. Anche se in futuro il suo ruolo non sarà più quello di titolare inamovibile come oggi, la sua presenza resta cruciale.

Nel suo ruolo, infatti, stanno crescendo giovani promettenti come Jashari e Ricci, giocatori che potranno continuare a vedere in Modrić una fonte inesauribile di ispirazione. La sua longevità, la sua professionalità e la sua capacità di incidere in campo, rappresentano la garanzia che Luka Modrić è una certezza assoluta per il Diavolo e per Massimiliano Allegri.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.