Rinnovo Modric, il Milan alza il pressing sul centrocampista croato: orientamento preciso dell’ex Real Madrid, ecco quando arriverà la decisione definitiva

Rinnovo Modric, il club rossonero sta alzando il pressing sul centrocampista croato: decisione definitiva in primavera ma c’è grande ottimismo

L’impatto di Luka Modrić al Milan è stato trasformativo, rendendo il croato un elemento centrale non solo in campo, ma soprattutto nello spogliatoio. In merito al suo futuro, Tuttosport riferisce che il club rossonero ha l’intenzione di far valere l’opzione di rinnovo annuale.

Rinnovo Modric, l’impatto di un leader

Nonostante l’età (oggi 40 anni), Modrić ha rianimato tutto l’ambiente milanista grazie al suo esempio, alla sua personalità e alla sua mentalità vincente. In pochissimo tempo, il croato è diventato un leader indiscusso e un punto di riferimento fondamentale all’interno della squadra.

La sua esperienza e il suo carisma sono considerati essenziali per la crescita dei giovani talenti e per mantenere alto il livello di competitività del gruppo. La scelta di Allegri di averlo in rosa si è rivelata una mossa strategica vincente.

Il rinnovo si deciderà a primavera

Sebbene la volontà del Milan sia quella di proseguire il rapporto fino alla stagione 2026-27, l’attivazione dell’opzione di rinnovo non è imminente.

Ogni discorso e trattativa relativa all’estensione del contratto verrà rinviato a primavera. A quel punto, il club e il giocatore valuteranno la situazione complessiva, incluse le condizioni fisiche e il ruolo ricoperto in squadra. Al momento, tuttavia, la forte spinta della società per trattenere il proprio leader è un segnale chiaro delle sue intenzioni.