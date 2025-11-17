Connect with us

Modric, clamoroso retroscena! Nel 2018 ad un passo dallo sbarco in Serie A: la mossa di Florentino Perez non è passata inosservata

Modric

Modric, spunta il clamoroso retroscena: nel 2018 il croato, leader del Milan di Allegri, è stato vicinissimo al trasferimento all’Inter

Prima di diventare il leader indiscusso del centrocampo del Milan di Massimiliano Allegri, Luka Modrić fu protagonista di un clamoroso retroscena di mercato che lo vide a un passo dai cugini nerazzurri.

Il tentato colpo risale al 2018, un periodo in cui Modrić, fresco vincitore del Pallone d’Oro, cercava nuovi stimoli lontano dal Real Madrid.

Modric e il fascino del “blocco croato”

Ciò che affascinava il centrocampista croato era la possibilità di unirsi al “blocco croato” già presente all’Inter: Marcelo Brozović, Ivan Perišić e Šime Vrsaljko. La prospettiva di giocare insieme ai suoi compagni di Nazionale in Serie A era un forte incentivo per il trasferimento.

Sfruttando gli ottimi rapporti con l’agente del giocatore, l’Inter riuscì a ottenere un “sì di massima” da parte di Modrić, che era pronto a valutare seriamente la nuova avventura a Milano. I sogni dei tifosi nerazzurri si accesero, ma l’operazione si scontrò contro un muro invalicabile.

Il muro di Florentino Perez

A spegnere ogni possibilità di trasferimento ci pensò il presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Il potente dirigente si oppose fermamente alla cessione del suo gioiello, ritenendolo insostituibile.

Quella che sembrava una trattativa avviata si infranse contro la volontà del club spagnolo, costringendo Modrić a restare a Madrid. Solo anni dopo il croato è arrivato a Milano, ma sponda Milan, dove oggi è un giocatore cruciale nello scacchiere di Allegri. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

