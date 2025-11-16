Boban: «Sognavamo Modric per la Dinamo. Sono contento sia stato il Milan»

Boban ai microfoni di 24sata ha svelato un retroscena legato a Luka Modric, poteva andare alla Dinamo Zagabria

Zvonimir Boban, ex calciatore del Milan, oggi presidente della Dinamo Zagabria, ha svelato un retroscena legato a Luka Modric. Il centrocampista classe 1985 è passato in rossonero la scorsa estate a parametro zero dopo essersi separato dal Real Madrid.

Ovviamente il Diavolo non era l’unica squadra interessata al giocatore, che se pur quarantenne, ha dimostrato di essere ancora in grado di fare la differenza sul campo. Boban ha appunto rivelato che anche la Dinamo Zagabria ha provato a riportarlo in patria. Club in cui ha già militato nel 2002/2003 ai tempi delle giovanili e poi anche tra i professionisti dal 2005 al 2008.

Poteva rappresentare un sogno per la squadra e per il campionato croato in generale. Nella sua parentesi a Zagabria ha collezionato 130 presenze tra campionato e coppe varie, nelle quali ha messo a segno 33 gol. L’ex calciatore del Milan al sito croato 24sata si è espresso così:

AVEVAMO UN SOGNO – «Modric? Avevamo il sogno di riportarlo nel nostro club. Ci sono stati dei contatti, ma non c’è stata nessuna risposta dall’altra parte. Dato che non è la Dinamo, sono contento che sia al Milan».