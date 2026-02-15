Rinnovo Modric, Milan in forte pressing! Spunta il dettaglio sull’ingaggio, cosa filtra sul futuro del croato

Rinnovo Modric, il Milan sta alzando il pressing per il prolungamento del centrocampista croato: c’è il dettaglio sull’ingaggio

Nonostante il gol di Zielinski nel finale di Juventus-Inter abbia gelato le speranze rossonere di un accorciamento immediato sulla vetta (con i nerazzurri che tornano a +8, seppur con una gara in più), l’ambiente milanista si gode il momento magico di Luka Modric. Il numero 10, con la perla dell’85’ che ha steso il Pisa, non ha solo regalato tre punti pesantissimi ad Allegri, ma ha ribadito la sua centralità assoluta in un progetto che non può prescindere dalla sua classe cristallina.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

Rinnovo Modric: il retroscena della “Rosea” e il nuovo record

Secondo quanto riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport, il post-partita della Cetilar Arena è stato il teatro di una scena che descrive perfettamente il peso di Modric all’interno del gruppo:

L’Ovazione dei Compagni: Al rientro negli spogliatoi, dopo aver concesso le interviste di rito, Luka è stato accolto da un applauso scrosciante di tutta la squadra. Un abbraccio collettivo nato dalla gratitudine per un leader che, nel momento di massima difficoltà dopo il pari toscano, ha preso per mano il Milan trasformando una serata grigia in una vittoria di platino.

Al rientro negli spogliatoi, dopo aver concesso le interviste di rito, Luka è stato accolto da un di tutta la squadra. Un abbraccio collettivo nato dalla gratitudine per un leader che, nel momento di massima difficoltà dopo il pari toscano, ha preso per mano il Milan trasformando una serata grigia in una vittoria di platino. Uomo dei Record: Con la rete di venerdì, Modric è diventato ufficialmente il marcatore più anziano della storia della Serie A ad aver segnato su azione . L’ennesima pietra miliare di una carriera infinita che sembra non risentire dello scorrere del tempo.

Con la rete di venerdì, Modric è diventato ufficialmente il . L’ennesima pietra miliare di una carriera infinita che sembra non risentire dello scorrere del tempo. Il Rinnovo e la Champions: In Via Aldo Rossi il piano è chiaro. Il Milan vuole esercitare l’opzione per il rinnovo annuale, che porterebbe l’ingaggio a circa 4,5 milioni di euro netti. La condizione principale per far scattare questa cifra è la qualificazione alla prossima Champions League, un obiettivo che Modric sta blindando a suon di prestazioni.

Destinazione Mondiale 2026

La decisione definitiva arriverà solo prima della partenza per il Mondiale con la sua Croazia. Modric valuterà le proprie energie fisiche e mentali, ma la sensazione è che il rapporto con il Milan di Allegri sia così simbiotico da spingerlo a regalarsi un’ultima, grandissima stagione a San Siro.