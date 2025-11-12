Rinnovo Modric, clamoroso aggiornamento sul croato! Prolungamento non scontato? Decisione solo in primavera. E diverse squadre...

Rinnovo Modric, Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha spiegato come il croato deciderà solo in primavera

Nonostante il sentiment generale e le numerose voci di corridoio che danno per scontato il rinnovo di Luka Modrić con il Milan, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha voluto fare chiarezza sulla situazione contrattuale del fuoriclasse croato.

Moretto ha smentito l’automatismo del prolungamento, sottolineando che il futuro di Modrić è interamente nelle sue mani:

PAROLE – «Vi ripeto che il rinnovo di Modrić non è scontato. Modrić ha firmato un contratto 1+1 dove il +1 è a esclusiva discrezione del calciatore».

Rinnovo Modric, futuro nelle mani del croato

Questo significa che la clausola per la prossima stagione non è un’opzione unilaterale del club rossonero e nemmeno un rinnovo automatico al raggiungimento di determinate presenze. Sarà esclusivamente Modrić a decidere cosa fare a fine stagione.

Il centrocampista croato, pur essendo una figura fondamentale per il Milan in termini di esperienza e qualità, dovrà valutare attentamente le sue opzioni prima di prendere una decisione.

La minaccia Qatar e Arabia Saudita

La scelta non è facile, anche perché l’interesse dall’estero è concreto e si fa sempre più pressante. Moretto ha rivelato che «diverse squadre del Qatar e dell’Arabia Saudita si stanno approcciando al croato».

Questi club offrono ingaggi elevatissimi, e il Milan dovrà sperare che la volontà sportiva e l’attaccamento alla maglia di Modrić prevalgano sulle tentazioni economiche per assicurarsi la sua permanenza oltre la scadenza naturale del contratto.