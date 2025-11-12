Modric e il Milan: conferme sul futuro. La seconda casa che lo spinge oltre il limite dell’età. La decisione dipende solo dal fisico. Cosa filtra

Modric, piovono conferme sulla volontà del centrocampista croato di continuare fino al 2027 rinnovando il contratto con il Milan

Le voci sul futuro di Luka Modrić in rossonero continuano a trovare conferme, trasformando quella che era un’ipotesi in una probabile realtà. Come sottolineato da Pietro Balzano Prota, l’idea di proseguire l’avventura nel calciomercato Milan è sbocciata «dopo il primo mese» di permanenza del fuoriclasse croato.

L’intenzione di entrambe le parti – il giocatore e il club – è chiaramente quella di «andare avanti insieme». Sebbene la decisione finale venga presa più avanti, il segnale inviato dal Milan a Modrić è fortissimo: l’ambiente ha trasmesso al centrocampista la «forte sensazione di aver trovato una “seconda casa”».

La variabile chiave: la condizione fisica

Nonostante l’età (40 anni), Modrić continua a esprimere un calcio di altissimo livello, un exploit che rende il suo rinnovo una priorità per Allegri e la dirigenza. La variabile cruciale che influenzerà l’estensione del rapporto è legata esclusivamente alla sua tenuta atletica.

Come precisa il giornalista, «Se Modric si sente bene fisicamente, andrà avanti». Al momento, il croato non ha mostrato alcun segno di cedimento, risultando determinante nella gestione del gioco e nell’iniezione di sicurezza nello spogliatoio, come testimoniato anche dal compagno Pavlović.

Il Milan e i suoi tifosi sognano di vedere la leggenda croata non solo onorare il suo contratto in scadenza nel 2026, ma prolungarlo fino al 2027, magari arricchendo il palmarès rossonero con qualche trofeo importante, obiettivo mai nascosto dal giocatore stesso. Le premesse per un accordo sono ottime, grazie a un rapporto di stima e fiducia reciproca che va oltre il campo da gioco.