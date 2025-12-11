Rinnovo Maignan, Tare non molla la presa e insiste. Gli aggiornamenti. Segui le ultime sui rossoneri

Il Milan è impegnato non solo sul campo, dove il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico toscano del pragmatismo, sta costruendo una squadra solida, ma anche sul fronte dirigenziale. Il club di Via Aldo Rossi deve gestire con estrema cautela le situazioni contrattuali di due pilastri fondamentali per il progetto: Christian Pulisic e il capitano Mike Maignan. Le loro prestazioni stanno decisivamente incidendo sul percorso in campionato, e il Diavolo non può permettersi passi falsi nella pianificazione strategica del futuro.

Maignan, il “Capitano” Conteso: La Sfida del DS Tare

Più delicata e complessa è la situazione legata al futuro di Mike Maignan. Il portiere francese, considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e ormai capitano carismatico del Milan, sembrava destinato a un addio amichevole in un anno successivo, in virtù di un gentlemen agreement raggiunto a inizio stagione.

Tuttavia, il club vuole provare a fare di tutto per trattenere il suo fuoriclasse tra i pali. Per convincere il francese a rinnovare, il Milan vuole sfruttare tutti gli assi nella manica: la forza del progetto tecnico impostato da Allegri, la presenza di figure dirigenziali autorevoli e, in particolare, l’esperienza e il carisma del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare.

Il DS albanese ha il compito più arduo: dimostrare a Maignan che il Milan è la scelta migliore per il suo futuro e che il club è pronto a competere per i massimi livelli. Non sarà semplice, vista la concorrenza internazionale, ma per un giocatore del calibro del numero uno francese, vale la pena tentare ogni sforzo.