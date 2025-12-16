Rinnovo Maignan, sensazioni migliori negli ultimi giorni. Dialogo in corso con il Milan. Segui le ultimissime

Il futuro di Mike Maignan, l’estremo difensore francese e uno dei pilastri fondamentali dei rossoneri, è al centro delle discussioni in casa Milan. Il portiere, il cui contratto scade il 30 giugno 2026, è finito nel mirino di diversi top club europei, ma la dirigenza del Diavolo è determinata a blindarlo.

Dialogo Migliorato, Ma Resta Complesso: La Posizione del Corriere della Sera

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera nell’edizione in edicola questa mattina, il dialogo tra il Milan e l’entourage di Maignan ha registrato un miglioramento rispetto alle settimane precedenti. Nonostante i progressi, l’operazione per estendere il legame resta parecchio complessa, data l’importanza del giocatore e le cifre che ruotano attorno a un estremo difensore del suo calibro.

La priorità del club milanista, ora guidato anche dal tecnico Massimiliano Allegri, l’esperto stratega toscano, è assicurarsi la permanenza del portiere. Maignan, soprannominato “Magic Mike” per la sua reattività e la capacità di essere un vero e proprio leader difensivo, è considerato insostituibile.

Igli Tare Fa Chiarezza sui Numeri: “Mai Parlato di 8 Milioni”

A fare il punto sulla situazione è stato il nuovo DS Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio noto per la sua abilità nelle trattative e nello scouting, intercettato da DAZN prima della recente partita contro il Sassuolo. Tare ha voluto smorzare le voci più insistenti che parlavano di una richiesta del giocatore vicina agli 8 milioni di euro netti a stagione.

“Se è vero che ha chiesto 8 milioni? Non abbiamo mai parlato di numeri, questi numeri non li ho mai sentiti,” ha chiarito il dirigente albanese. Le sue parole hanno delineato un quadro di grande stima reciproca: “Parlare di Mike è facile: è un ragazzo straordinario, un leader, un uomo di gruppo. Siamo contenti.”

Tare ha confermato la volontà di proseguire insieme: “A lui piace stare al Milan e al Milan piace se Mike rinnova.Stiamo parlando.” Il dirigente ha poi temporaneamente chiuso il discorso per concentrarsi sulla gara imminente, ma la promessa è chiara: “Poi avremo modo di parlare anche di questa cosa.”

Il prolungamento di Maignan è cruciale non solo per la squadra, ma anche per la stabilità del progetto tecnico di Allegri. Blindare il portiere rappresenta la base su cui il Milan intende costruire il suo futuro.