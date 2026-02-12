Calciomercato
Rinnovo Maignan, clamoroso retroscena: non tutti erano convinti di prolungare il contratto del francese. I motivi
Rinnovo Maignan, spunta il clamoroso retroscena: non tutti erano d’accordo nel dare 7 milioni di euro al portiere francese
Le parole di Carlo Pellegatti aprono uno squarcio affascinante sulle nuove dinamiche di potere all’interno del Milan. Non più solo allenatore di campo, Massimiliano Allegri viene descritto come un vero e proprio “General Manager” ombra, capace di spostare gli equilibri societari e determinare le scelte strategiche del club, anche contro lo scetticismo di alcune componenti interne.
Rinnovo Maignan, : il trionfo diplomatico di Max
Il giornalista rossonero ha evidenziato come l’influenza di Allegri sia stata determinante in due operazioni cruciali per il presente e il futuro del Diavolo:
- Il Patto per Maignan: Allegri, lavorando in simbiosi con Igli Tare, è stato l’architetto della permanenza di Mike Maignan. Nonostante le perplessità di chi, all’interno del club, storceva il naso di fronte a un ingaggio da 7 milioni di euro (bonus inclusi) per un portiere di 31 anni, il tecnico ha insistito fino a ottenere il rinnovo fino al 2031. Per Pellegatti, questa è una vittoria personale di Max, che ha blindato il leader della difesa rossonera per le prossime cinque stagioni.
- Il “Blitz” per Rabiot: Un altro esempio del peso politico di Allegri è stato l’acquisto di Adrien Rabiot. Pellegatti racconta di un Allegri che è letteralmente “salito al quarto piano” di Casa Milan per imporre l’ingaggio del francese, ritenuto fondamentale per il suo scacchiere tattico nonostante i costi dell’operazione.
- General Manager di Fatto: La narrazione di Pellegatti descrive un allenatore che va oltre il rettangolo verde: «Da presente e futuro General Manager». Allegri non si limita a gestire la rosa, ma partecipa attivamente alla costruzione della squadra, parlando quotidianamente con i giocatori per convincerli della bontà del progetto rossonero.
♟️ La Nuova Gerarchia
Questa centralità di Allegri conferma quanto suggerito anche da Luca Serafini: il mercato del Milan oggi è un processo collegiale dove la voce dell’allenatore pesa quanto (e a volte più) di quella degli uomini di scrivania. La sintonia con Tare sembra essere il vero motore di questo Milan 2026, capace di superare le resistenze interne dei “fondi” per privilegiare la competitività tecnica immediata.
