Rinnovo Maignan, l’ultima indiscrezione sul futuro del portiere gela i tifosi rossoneri! Nessuna possibilità di prolungamento?

Rinnovo Maignan, l’indiscrezione svelata da Carlo Pellegatti gela i tifosi rossoneri: nessuna possibilità di prolungare il contratto?

Il giornalista e storico tifoso rossonero, Carlo Pellegatti, ha espresso tutta la sua gioia per la vittoria del Milan nel Derby, ma anche una profonda preoccupazione riguardo il futuro del portiere Mike Maignan, il cui contratto scade al termine di questa stagione.

Intervenuto a Pressing su Mediaset, Pellegatti ha lanciato l’allarme sulla possibilità, per lui impensabile, di perdere Maignan a parametro zero:

PAROLE – «Divento matto, perderemo a zero il portiere più forte del mondo».

Rinnovo Maignan, salta l’accordo per il rinnovo?

Pellegatti ha poi rivelato i dettagli, avuti direttamente dall’agente del calciatore, che avrebbero portato alla rottura delle trattative:

«Ho parlato con il suo agente, mi ha detto che gli avevano promesso un rinnovo del contratto con un ingaggio da 5 milioni di euro netti all’anno. Dopo qualche errore, l’offerta era scesa a 4 milioni».

Il nodo cruciale risiede nel comportamento della dirigenza:

«Poi a marzo gli hanno detto che avrebbero parlato con Cardinale per sistemare il suo contratto, da allora non si sono mai più sentiti. Ora non ne vogliono più sapere con questo management, per una questione di principio».

Se la situazione non dovesse sbloccarsi, il Milan rischierebbe di salutare Maignan, l’eroe del Derby, senza ricevere alcuna compensazione economica.