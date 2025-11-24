Inter Milan, il Diavolo si dimostra ammazzagrandi! Altro big match vinto ma Allegri lancia il monito a Leao e compagni

Inter Milan, la squadra di Allegri si dimostra una vera e propria specialista dei big match: il tecnico lancia il monito verso la Lazio

Il Milan si conferma una vera “ammazzagrandi” della Serie A. Dopo aver battuto Bologna, Napoli e Roma, la squadra di Massimiliano Allegri ha superato ieri sera anche l’Inter nel Derby (1-0) nella dodicesima giornata di Serie A.

A decidere l’incontro è stato Christian Pulisic, bravo a finalizzare quasi a porta vuota su una respinta di Sommer su tiro di Saelemaekers. Ma l’eroe della vittoria è stato senza dubbio Mike Maignan, autore di parate decisive e soprattutto del rigore neutralizzato nella ripresa a Calhanoglu, l’ex della partita.

Inter Milan, sorpasso e focus Lazio

Come riferisce il Corriere della Sera, con questo successo il Milan supera l’Inter di Chivu in classifica, portandosi a soli due punti dalla Roma capolista. La vittoria prolunga la striscia rossonera a ben sei Derby di fila senza sconfitte, confermando che, contro le big, il Diavolo è un corpo unico in grado di esprimersi al meglio. Se il Milan non è primo, non è per il rendimento negli scontri diretti, ma per i troppi punti lasciati per strada contro le piccole.

Nel post-partita, Allegri ha subito spostato l’attenzione, pur godendosi il risultato:

“Una bella vittoria, è stata una partita divertente. Vincere gli scontri diretti è una bella gioia… Il risultato è importante a livello psicologico: perdendo saremmo andati a meno 5…”.

Ora, Max è chiaro: da oggi subito testa alla Lazio per la prossima gara di sabato.