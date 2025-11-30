Rinnovo Maignan, il Milan si affida al “patto di serenità” per allontanare lo spettro del divorzio. Lo scenario per giugno

Rinnovo Maignan, il portiere francese è tornato Magic Mike in campo, ma il suo futuro resta in bilico a causa di una passata offerta al ribasso che lo ha deluso

Mike Maignan è tornato ad essere il “Magic Mike” ammirato in passato. In questa prima parte di stagione, il portiere francese è stato decisivo con i suoi guantoni autografati, come dimostrano i rigori parati a Dybala e Calhanoglu contro Roma e Inter, e il miracolo su Gila contro la Lazio. La sua presenza è fondamentale nella navigazione del Milan nella parte alta di classifica. Proprio per questo, le discussioni sul suo futuro sono tornate di grandissima attualità dopo un periodo di stallo, con un addio sfiorato a giugno quasi passato in sordina.

Rinnovo Maignan, lo scenario per giugno

Il contratto del capitano rossonero è in scadenza a giugno 2026 e, per mantenere la calma, la dirigenza ha cercato di abbassare i toni. Per bocca del ds Igli Tare, si è parlato di un “patto” tra le parti per mantenere la tranquillità. La situazione attuale, come riporta anche Sport Mediaset, è chiara:

PAROLE – «All’inizio della stagione abbiamo fatto un patto insieme, stiamo andando avanti senza metterci pressione l’uno all’altro. C’è tanta serenità». Un tentativo per non forzare le tempistiche.

Tuttavia, gli scenari di un divorzio a fine stagione sono tutt’altro che impossibili. Il club sa che il francese sarebbe rimasto deluso dal naufragare dei discorsi nel recente passato: la società, infatti, era passata da un’offerta promessa di 5 milioni di euro netti a una proposta concreta di 4 milioni, alla quale è seguito il silenzio. È questa la delusione che ha creato lo stallo e che ora costringe il Milan a muoversi con cautela, sapendo che l’uscita a parametro zero è un rischio concreto.