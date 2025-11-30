Calciomercato Milan, Maignan fenomeno ma stipendio non al top: la clausola rinnovo per respingere Inter e Chelsea

Calciomercato Milan, Maignan è decisivo per la squadra di Allegri ma ha un ingaggio basso, fattore che spinge i top club europei e italiani a interessarsi al suo contratto

Mike Maignan è sempre più un fattore determinante per il Milan di Allegri, capolista solitario del campionato. Il portiere francese è stato decisivo nel derby con una grande parata su Lautaro e il rigore parato a Calhanoglu, e si è ripetuto anche nell’ultima vittoria contro la Lazio, volando per mettere in calcio d’angolo un pericoloso colpo di testa di Gila. Il suo ruolo è centrale, ma il contratto è in scadenza a giugno e la situazione finanziaria del portiere è paradossale rispetto al suo valore in campo.

Calciomercato Milan, quanto guadagna Maignan

Come riporta Calciomercato.com, c’è un dato che fa riflettere sulla necessità di un adeguamento contrattuale. L’ingaggio attuale di Maignan è di circa 2,8 milioni di euro netti (3,62 milioni al lordo) e, considerando tutti gli stipendi della rosa, quello del portiere è il nono più basso. Meno di lui percepiscono solo Torriani, Odogu, Terracciano, Bartesaghi, Saelemaekers, De Winter, Pavlovic e Gabbia. Se dovesse decidere di rinnovare, l’ingaggio verrà inevitabilmente rivisto e aumentato per convincere il giocatore a respingere altre offerte che potrebbero arrivare nei prossimi mesi.

Al momento, proposte concrete non ne sono arrivate, né dal Milan né da altre società, sebbene qualche contatto tra il ds rossonero Tare e l’entourage del giocatore ci sia stato. Tuttavia, i club sono alla finestra: il Chelsea non ha mai spostato lo sguardo da Maignan dopo la trattativa fallita in estate e potrebbe rifarsi avanti. Negli ultimi giorni, come riporta la fonte, il francese è stato accostato anche a Juventus e Inter come possibili idee di mercato per la prossima stagione, rendendo urgente per il Diavolo la chiusura del rinnovo.