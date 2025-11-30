Maignan via dal Milan a zero? Tare fa chiarezza: «Niente pressioni, decideremo insieme il futuro». Spunta il patto tra le parti

Connect with us

17 minuti ago

Maignan

Maignan, il futuro resta un rebus: Tare ha parlato della situazione contrattuale del portiere francese confermando l’accordo verbale tra le parti per vivere la stagione con serenità

Il giorno dopo la preziosa vittoria contro la Lazio, in casa Milan l’attenzione si sposta dal rettangolo verde alle scrivanie della dirigenza, pur rimanendo focalizzata su uno dei protagonisti assoluti della stagione. Mike Maignan, decisivo anche contro i biancocelesti, è al centro delle cronache odierne: l’edizione di Tuttosport in edicola stamattina titola infatti in modo evocativo “Maignan e il patto col Diavolo”. Il riferimento è alla delicata situazione contrattuale dell’estremo difensore francese, il cui legame con il club rossonero è in scadenza al termine di questa stagione. Una tempistica che solitamente genera ansia, ma che dalle parti di Milanello sembra essere gestita con una strategia ben precisa.

A fare chiarezza sulla vicenda è intervenuto Igli Tare, direttore sportivo milanista. Nel pre-partita della sfida di San Siro, il dirigente ha parlato ai microfoni di Sky Sport, confermando la centralità del portiere nel progetto tecnico e lodandone il rendimento attuale, tornato sui livelli d’eccellenza a cui aveva abituato i tifosi.

OTTIMO CAMPIONATO«Mike sta bene, sta come noi pensavamo che poteva essere: sta facendo un ottimo campionato insieme».

Maignan e il patto con Tare

Il punto nodale dell’intervista riguarda però il futuro e le trattative per il prolungamento. Tare ha svelato l’esistenza di un vero e proprio gentleman agreement stipulato in estate per evitare distrazioni:

IL PATTO«All’inizio della stagione abbiamo fatto un patto insieme, stiamo andando avanti senza metterci pressione l’uno all’altro. C’è serenità, oggi ci concentriamo sulla partita e poi vedremo come andranno le cose».

Dunque, nessuna pressione reciproca: il futuro di “Magic Mike” verrà discusso più avanti, probabilmente a bocce ferme o quando gli obiettivi stagionali della squadra di Allegri saranno più delineati, con la massima serenità che regna sovrana tra le parti.

