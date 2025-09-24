Rinnovo Maignan, dal retroscena estivo col Chelsea all’intervento di Allegri e Tare: cosa filtra sul futuro del francese. I rossoneri hanno un terribile sospetto

Rinnovo Maignan, in casa rossonera aumenta il sospetto che il portiere si possa accordare a parametro zero con un’altra squadra già a gennaio

Il futuro di Mike Maignan nel calciomercato Milan è avvolto nel mistero. Il portiere francese, punto di riferimento e capitano della squadra rossonera, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Nonostante il suo ruolo centrale nel progetto del Milan, le trattative per il rinnovo sono ferme, lasciando aperta la possibilità di un addio. A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Un’estate rovente e un accordo momentaneo

Secondo le rivelazioni di Moretto, Maignan è stato uno dei protagonisti inaspettati dell’ultima sessione di mercato estivo. Il Chelsea ha tentato un affondo per il portiere, offrendo una cifra considerevole: tra i 10 e i 13 milioni di euro di base fissa, che con i bonus avrebbero potuto toccare i 15 milioni. Nonostante la proposta, il Milan ha risposto con un secco no, ritenendo la cifra troppo bassa per un giocatore del calibro di Maignan.

A quel punto, l’allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Tare sono intervenuti direttamente, avendo colloqui importanti con il portiere. Le parti hanno raggiunto un’intesa a breve termine, decidendo di proseguire insieme per questa stagione. L’obiettivo primario del club, come sottolineato da Moretto, è il raggiungimento della Champions League, e per centrarlo la presenza di un giocatore come Maignan, leader indiscusso, è fondamentale.

Rinnovo fermo e il rischio di un addio a parametro zero

Nonostante l’accordo per la stagione in corso, le trattative per il prolungamento del contratto non sono mai riprese. La situazione è totalmente ferma, senza contatti tra il club e l’entourage del giocatore. Questa stasi ha alimentato i sospetti all’interno del club, dove c’è chi teme che Maignan possa decidere di accordarsi con un altro club a parametro zero a partire dal prossimo gennaio.

L’idea che il portiere, oggi trentenne, possa lasciare il Milan senza indennizzo sta prendendo sempre più corpo. Con il passare del tempo e la mancata riapertura delle discussioni, la possibilità di un suo addio gratuito diventa sempre più concreta. Non è escluso un ritorno di fiamma del Chelsea o l’interesse di altri top club europei.