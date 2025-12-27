Rinnovo Maignan, Furlani e Tare rompono gli indugi! Offerta monstre al portiere e fiducia in aumento. Le cifre

Rinnovo Maignan, nelle ultime ore il Milan ha presentato al portiere francese una proposta da 7 milioni di euro netti fino al 2030

Il futuro di Mike Maignan potrebbe tingersi nuovamente di rossonero. Nonostante i segnali di gelo delle scorse settimane, la dirigenza del Milan ha deciso di passare al contrattacco per blindare quello che viene considerato un portiere unico nel panorama mondiale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Furlani e Tare hanno presentato una proposta di rinnovo ufficiale che pareggia i parametri dei top player della rosa.

Rinnovo Maignan, le cifre: stipendio “alla Leão” per blindare la porta

L’offerta recapitata all’estremo difensore francese è di quelle pesanti, pensata per annullare quasi totalmente la distanza tra domanda e offerta:

L’offerta: Il Milan ha messo sul piatto 7 milioni di euro netti a stagione , bonus inclusi. Si tratta della stessa cifra percepita da Rafael Leão, un segnale chiaro dell’importanza centrale di “Magic Mike” nel progetto.

Il Milan ha messo sul piatto , bonus inclusi. Si tratta della stessa cifra percepita da Rafael Leão, un segnale chiaro dell’importanza centrale di “Magic Mike” nel progetto. La distanza: La richiesta dell’entourage di Maignan si attesta sui 7,5 milioni garantiti più bonus . La forbice è ormai ridotta al minimo, rendendo l’accordo molto più vicino rispetto al recente passato.

La richiesta dell’entourage di Maignan si attesta sui . La forbice è ormai ridotta al minimo, rendendo l’accordo molto più vicino rispetto al recente passato. Bonus aggiuntivi: Per convincere definitivamente il francese, il club starebbe valutando l’inserimento di premi legati alla qualificazione in Champions League o un “bonus firma” immediato se l’accordo verrà siglato entro poche settimane.

L’effetto pressing: Allegri e l’ambiente

Oltre all’aspetto economico, a pesare sulla scelta di Maignan è il forte pressing emotivo di tutto l’universo Milan. Massimiliano Allegri, insieme al preparatore dei portieri Filippi e ai compagni di squadra, sta spingendo affinché il portiere resti il leader della difesa nel 2026, anno in cui la società sogna di affiancargli talenti del calibro di Vlahović.