Maignan, il rinnovo con il Milan ora non è impossibile: svelati i tre motivi

Maignan potrebbe prolungare il proprio legame con il Milan, i motivi che avrebbero riaperto spiragli per la firma sul contratto

Il futuro della porta dei rossoneri potrebbe tingersi ancora dei colori della Francia. Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Sky Sport, si sono riaperti spiragli concreti per il rinnovo contrattuale di Mike Maignan. L’estremo difensore transalpino, leader carismatico e portiere dalla reattività prodigiosa, ha un accordo in scadenza nel giugno 2026, una data che ha tenuto con il fiato sospeso l’intero ambiente milanista.

Tuttavia, le ultime indiscrezioni indicano un cauto ottimismo. Il dialogo tra le parti è ripreso con vigore, e sembrano esserci tre pilastri fondamentali dietro questo possibile cambio di rotta.

1. La strategia della dirigenza e il pressing di Allegri

Il primo motivo risiede nel lavoro diplomatico e tecnico del management di via Aldo Rossi. La dirigenza ha presentato un progetto di crescita ambizioso, ponendo il numero 16 al centro della difesa del futuro. In questo contesto, gioca un ruolo chiave Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che predilige la solidità difensiva e vede nel portiere francese il primo regista della squadra. L’allenatore, noto per la sua capacità di valorizzare i campioni di esperienza, ha espresso una volontà netta: Maignan è considerato incedibile e fondamentale per gli equilibri tattici del Diavolo.

2. L’amore del popolo rossonero

Un fattore non trascurabile è il calore quotidiano che i tifosi riservano al loro “Magic Mike”. Anche nelle ultime sedute a Milanello, l’affetto dei sostenitori è stato palpabile. La tifoseria vede in lui l’erede della grande tradizione di numeri uno della storia meneghina, e questo legame emotivo sta pesando molto sulle riflessioni personali del calciatore.

3. La dirigenza

Il lavoro del club per provare a soddisfare le richieste di Mike Maignan e la volontà di metterlo sempre più al centro del progetto Milan