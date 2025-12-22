Calciomercato
Rinnovo Maignan, fumata bianca complicata: sono quattro i nomi sul taccuino di Igli Tare. Ultime
Rinnovo Maignan, complicata la fumata bianca nonostante la ripresa dei dialoghi tra le parti: sono quattro le alternative al francese
Il futuro di Mike Maignan al Milan si tinge di tinte fosche. Nonostante la ripresa dei contatti tra la dirigenza e l’entourage del portiere francese, le sensazioni che filtrano da via Aldo Rossi non sono ottimistiche. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le probabilità di un «happy end» restano basse, con lo spettro di un nuovo “caso Donnarumma” che agita i sogni dei tifosi rossoneri.
Rinnovo Maignan, lo stallo economico e le sirene inglesi
Il nodo principale resta la distanza tra domanda e offerta. Il Milan ha messo sul tavolo una proposta da 5 milioni di euro netti a stagione, una cifra importante che però non sembra soddisfare le pretese del numero 16.
- Pressione degli agenti: Gli intermediari di Maignan starebbero spingendo con forza verso la Premier League. Oltremanica, diversi top club sono pronti a garantire al portiere uno stipendio sensibilmente più ricco, sfruttando la maggiore potenza di fuoco economica del campionato inglese.
- Rischio parametro zero: Con il contratto in scadenza nel 2026, il rischio di perdere l’estremo difensore senza incassare un euro si fa concreto, spingendo Igli Tare a valutare una cessione dolorosa ma necessaria già nella prossima estate.
La lista di Tare: quattro nomi per il dopo-Magic Mike
Per non farsi trovare impreparato, il direttore sportivo rossonero ha già iniziato a tessere la tela per il possibile sostituto. Sono quattro i profili internazionali seguiti con maggiore attenzione:
- Zion Suzuki: Il giapponese del Parma, protagonista di una stagione eccellente in Serie A.
- Elia Caprile: Talento italiano di proprietà del Napoli, già abituato alle pressioni della massima serie.
- Noah Atubolu: Il giovane baluardo del Friburgo, considerato tra i migliori prospetti della Bundesliga.
- Hugo Souza: Il gigante brasiliano che sta attirando l’attenzione per i suoi riflessi fuori dal comune.
Sullo sfondo resta la soluzione interna: Lorenzo Torriani. Il prodotto della cantera rossonera gode della massima stima di Massimiliano Allegri, che lo vede pronto per il grande salto, ricalcando il percorso che fu proprio di Gigio Donnarumma.