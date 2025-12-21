Rinnovo Maignan, proseguono i dialoghi ma il Milan tiene in caldo l’alternativa. E a gennaio…

Rinnovo Maignan, i rossoneri proseguono i dialoghi con il portiere in scadenza a giugno ma tengono in caldo un’importante alternativa

Il mercato del Milan non si limita alla ricerca febbrile di una punta e di un centrale difensivo. Secondo quanto riportato da Della Casa della redazione di Gianluca Di Marzio, in via Aldo Rossi si sta aprendo un dossier delicatissimo che riguarda il pilastro della squadra: Mike Maignan. Il portiere francese, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2026, rischia di diventare il prossimo grande “caso” di mercato dell’estate rossonera.

Rinnovo Maignan il nodo e le corsie laterali

La dirigenza sta valutando con attenzione ogni reparto, comprese le fasce difensive, dove potrebbero arrivare innesti per dare respiro ai titolari. Tuttavia, la priorità assoluta resta la situazione tra i pali:

Stallo contrattuale: Le trattative per il prolungamento di Maignan non hanno ancora portato alla fumata bianca.

Le trattative per il prolungamento di Maignan non hanno ancora portato alla fumata bianca. La scommessa Hugo: In caso di rottura definitiva, il club non vuole farsi trovare impreparato. Tra i profili seguiti con maggiore interesse spicca Hugo Souza (noto semplicemente come Hugo), portiere brasiliano classe ’99 di proprietà del Flamengo. Il giocatore piace molto per potenziale e doti fisiche, rappresentando una scommessa intrigante per il dopo-Mike.

La strategia di Igli Tare

Il direttore sportivo rossonero continua a navigare tra le necessità tecniche di Massimiliano Allegri e i rigidi paletti economici di RedBird. Se per l’attacco l’obiettivo è l’immediato (Füllkrug), per la porta il Milan sta programmando il futuro con un occhio al bilancio, consapevole che il rinnovo di Maignan richiederebbe un investimento simile a quello proposto (e rifiutato) da Theo Hernandez.