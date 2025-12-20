Rinnovo Maignan, il Milan spera e vuole accelerare: le ultime sul futuro del portiere francese

Rinnovo Maignan – Il Milan non si dà per vinto, le intenzioni del club rossonero sembrano essere chiare

Il futuro del Milan passa inevitabilmente dai guantoni del suo leader indiscusso. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, arrivano “sussurri” decisamente incoraggianti riguardo al prolungamento contrattuale di Mike Maignan. Il numero 16 transalpino, considerato unanimemente uno dei portieri più forti e carismatici del panorama internazionale grazie ai suoi riflessi felini e alla precisione chirurgica nel rilancio, avrebbe aperto uno spiraglio significativo per la permanenza a Milano.

Trattativa nel vivo: la strategia dei rossoneri

Dopo mesi di incertezza e speculazioni di mercato, le parti sono tornate a dialogare con estrema concretezza. Il francese sta trattando direttamente con la dirigenza del Diavolo, dimostrando la volontà di trovare un punto d’incontro che soddisfi sia le sue ambizioni professionali che le esigenze salariali. Blindare l’ex Lille non è solo una priorità tecnica, ma una necessità strategica per l’intera struttura dei sette volte campioni d’Europa.

A gestire questa delicata fase negoziale è Igli Tare, l’esperto dirigente sportivo albanese noto per la sua capacità di mediazione e per la profonda conoscenza del mercato internazionale. Il suo obiettivo è chiaro: chiudere la pratica nei prossimi giorni per mettere la parola fine a una delle telenovele più calde dell’ultimo anno.

L’obiettivo: scongiurare l’addio a parametro zero

La fretta del club meneghino non è casuale. Tare spera di ottenere la firma sul nuovo contratto in tempi brevissimi per scacciare definitivamente lo “spauracchio” di una partenza a parametro zero durante la prossima sessione estiva. Perdere un asset dal valore inestimabile come Maignan senza alcun indennizzo economico rappresenterebbe un colpo durissimo per le finanze e per le ambizioni del club di via Aldo Rossi.

Un pilastro per il futuro del Diavolo

Il rinnovo del “Magic Mike” rossonero rappresenterebbe un segnale di forza verso le concorrenti italiane ed europee. In un reparto difensivo che cerca costantemente nuovi equilibri, la conferma del portiere francese garantirebbe quella leadership necessaria per puntare ai massimi traguardi. I tifosi dei rossoneri attendono ora solo l’annuncio ufficiale, che sancirebbe il proseguimento di un matrimonio iniziato con lo scudetto del 2022 e che il club vuole proiettare verso nuovi successi.