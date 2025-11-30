Rinnovo Maignan, gli aggiornamenti sul francese e sul suo futuro in rossonero. Segui le ultimissime

Mike Maignan, l’estremo difensore francese e pilastro indiscusso del Milan, è tornato a livelli di eccellenza assoluta, meritandosi nuovamente l’appellativo di “Magic Mike“. In questa prima parte di stagione, il suo impatto è stato decisivo e ha contribuito in modo fondamentale alla navigazione del Diavolo nelle zone altissime della classifica.

Le prodezze del portiere rossonero sono ormai pezzi da collezione: dai rigori parati a Dybala e all’ex Calhanoglunegli scontri diretti contro Roma e Inter, fino al miracolo compiuto su Gila nel match contro la Lazio. Interventi che, come spesso sottolineato, valgono punti pesantissimi quanto i gol di un attaccante.

⏳ Il Rinnovo in Stand-By: Il Contratto e il Patato di Tare

Proprio questa importanza cruciale ha riportato le discussioni sul suo futuro in grandissima attualità, dopo un periodo di stallo che aveva persino visto sfiorare un possibile addio nell’estate precedente. Attualmente, il contratto del campione francese è in scadenza a giugno 2026.

Per mantenere la tranquillità necessaria in un momento chiave della stagione, la dirigenza del Milan ha cercato di abbassare i toni e di evitare pressioni mediatiche eccessive. A fare chiarezza è intervenuto il nuovo Direttore Sportivodei rossoneri, Igli Tare, l’ex dirigente laziale, che ha parlato di un “patto” tra le parti (Fonte: Sport Mediaset).

Igli Tare ha dichiarato: “Mike sta bene, sta come noi pensavamo che poteva essere… All’inizio della stagione abbiamo fatto un patto insieme, stiamo andando avanti senza metterci pressione l’uno all’altro. C’è serenità.”

Lo scenario è chiaro: l’obiettivo di Tare è prolungare l’accordo ben prima di giugno 2025 per evitare di arrivare al nodo cruciale con il giocatore a un solo anno dalla scadenza. La priorità del DS è blindare Maignan, assicurando a Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano, la continuità di uno dei migliori portieri al mondo nel suo progetto di lungo termine.

L’Importanza per il Progetto Allegri

Per il tecnico Allegri, avere Maignan in porta significa poter contare su una base solida su cui costruire la difesa pragmatica e concreta che sta caratterizzando questo Milan. La sua presenza è un boost mentale e tecnico per tutta la squadra, fondamentale per la corsa Scudetto. La trattativa, pur se in stand-by, è destinata a riaccendersi presto e Taredovrà essere abile a tradurre la serenità dichiarata in un accordo economico che rispecchi il valore di un campione così decisivo.