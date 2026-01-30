Rinnovo Maignan, arrivano conferme: firma attesa nelle prossime ore! Due opzioni di prolungamento. Segui le ultimissime

Il Milan blinda la propria porta e lancia un segnale di forza clamoroso a tutto il panorama calcistico europeo. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la telenovela legata al futuro di Mike Maignan è finalmente giunta ai titoli di coda, con un esito che fa sognare i tifosi: il portiere francese, estremo difensore di caratura mondialecelebre per i suoi riflessi felini e la straordinaria abilità nel gioco con i piedi, resterà ufficialmente in rossonero.

I dettagli dell’accordo: un contratto a vita per “Magic Eagle”

La notizia era nell’aria dopo le intense trattative delle scorse settimane, ma ora l’ufficialità è davvero a un passo. È infatti prevista nelle prossime ore, tra oggi e domani, la firma sul rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno. Il classe ’95, leader carismatico dello spogliatoio del Diavolo, si legherà ai colori rossoneri con un accordo a lunghissimo termine: la scadenza sarà fissata al 2031, oppure fino al 2030 con un’opzione per un ulteriore anno. Una mossa che trasforma Maignan in una vera e propria bandiera del nuovo corso.

La prima grande vittoria di Igli Tare e Massimiliano Allegri

Questa operazione porta la firma prestigiosa di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, che fin dal suo insediamento ha considerato il rinnovo del francese come la priorità assoluta dell’agenda societaria. Il dirigente albanese, noto per la sua fermezza nelle negoziazioni, è riuscito a respingere gli assalti dei top club internazionali, garantendo al club continuità tecnica.

Dall’altra parte, Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e stratega della panchina famoso per la sua capacità di costruire squadre partendo da una difesa impermeabile, può finalmente sorridere. Per il tecnico livornese, disporre di un portiere del valore di Maignan è la condizione necessaria per applicare i suoi dettami tattici e riportare il Milan a lottare stabilmente per lo Scudetto e in Champions League.

Un segnale per il mercato

Blindare Maignan non è solo una mossa tecnica, ma una dichiarazione d’intenti. Con la regia di Tare e la guida in campo di Allegri, il Diavolo dimostra di non voler più cedere i propri pezzi pregiati, costruendo una spina dorsale solida e duratura. I tifosi rossoneri possono esultare: la porta del Milan rimarrà in mani sicure ancora per molto, moltissimo tempo.