Rinnovo Maignan, le condizioni perchè firmi il francese ci sono! Ecco quali. Segui le ultimissime

Il futuro di Mike Maignan, il portiere francese pilastro della squadra, è al centro delle discussioni in Casa Milan. La trattativa per il rinnovo del suo contratto è strettamente legata a due fattori decisivi: il tetto ingaggi imposto dalla società e l’esito sportivo della stagione in corso, in particolare la qualificazione in Champions League.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la dirigenza rossonera ha stabilito un parametro salariale massimo che non può essere superato per mantenere l’equilibrio economico interno. Questo limite si aggira intorno ai 7 milioni di euro, bonus compresi, cifra che attualmente viene percepita dall’uomo simbolo del club, Rafael Leão, l’esterno portoghese.

La Doppia Condizione per il Blindaggio del Portiere

La possibile riapertura e la conclusione positiva del lungo discorso con Maignan dipendono da una combinazione di due fattori interconnessi:

Ingaggio Rispettoso: L’offerta per Maignan , il cui agente spinge per una cifra vicina ai 7 milioni di euro, non dovrà in alcun modo “ sfondare il tetto ingaggi ” stabilito dal contratto di Leão . Il Diavolo è determinato a mantenere una struttura retributiva equilibrata , evitando frizioni nello spogliatoio. L’ultima proposta nota al portiere si aggirava sui 5 milioni più bonus , ma è evidente che servirà un ulteriore sforzo economico .

L’offerta per , il cui agente spinge per una cifra vicina ai di euro, non dovrà in alcun modo “ ” stabilito dal contratto di . Il è determinato a mantenere una , evitando frizioni nello spogliatoio. L’ultima proposta nota al portiere si aggirava sui , ma è evidente che servirà un . Clausola Champions: I margini di manovra finanziari del club per coprire un ingaggio così oneroso saranno significativamente maggiori solo se il Milan riuscirà a tornare in Champions League. I proventi e i benefici della massima competizione europea sono considerati fondamentali per sostenere le pretese salariali del portiere top e blindarlo a lungo termine.

La Sfida di Allegri e il Ruolo di Igli Tare

In sostanza, il Milan è pronto ad alzare l’asticella economica per blindare il suo portiere numero uno, ma solo a condizione che i risultati sportivi (il rientro in Champions) lo consentano, e comunque senza superare la sogliacontrattuale stabilita per il giocatore più pagato.

La pressione ricade quindi su Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, chiamato a guidare la squadra verso il traguardo Champions, cruciale non solo per la classifica, ma per le future operazioni di mercato. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo e esperto dirigente albanese, sta lavorando su questo delicato equilibrio. Mentre si muove per rinforzare la rosa a gennaio (con profili come Niclas Füllkrug), il DS rossonero deve tenere d’occhio la sostenibilità economica garantita dalla Champions, un fattore che deciderà la permanenza o meno di Maignan.