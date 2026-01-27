Rinnovo Leao, portoghese blindato dal Milan? Spunta la strategia del club: contratto a vita

Rinnovo Leao, il Milan e il portoghese sono allineati sul prolungamento fino al 2031: due gli aspetti da concordare

Il legame tra Rafael Leao e il Milan è pronto a varcare la soglia dell’eternità sportiva. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la società di via Aldo Rossi ha deciso di premiare l’attaccamento alla maglia del portoghese con un nuovo prolungamento che lo renderebbe, insieme a Maignan e Saelemaekers, un pilastro del progetto fino al 2031.

Rinnovo Leao, la situazione fisica: sacrificio e rischio pubalgia

Rafa sta vivendo una stagione paradossale: segna di più (8 gol in 18 presenze), ma non riesce a sprigionare la sua proverbiale velocità.

Il dolore: Un’infiammazione persistente alla zona alta dell’adduttore lo tormenta da settimane. Lo staff medico lo sta gestendo “col bilancino” per evitare che il fastidio degeneri in una pubalgia cronica.

La disponibilità: Nonostante non sia al 100%, Leao ha garantito totale disponibilità a Massimiliano Allegri, giocando sul dolore per necessità tattiche. Questo atteggiamento da "senatore" ha colpito profondamente la dirigenza RedBird.

I dettagli del nuovo contratto 2031

Dopo il rinnovo del 2023 che lo ha portato a guadagnare circa 7 milioni di euro (bonus inclusi), il Milan vuole blindarlo ulteriormente: