Rinnovo Kjaer: la scelta del difensore è chiara! La situazione in casa Milan invece dipenderà da questo fattore

Il Milan e Simon Kjaer continueranno il loro percorso insieme? La domanda non ha ancora una risposta, lato societario. Per quanto riguarda il difensore, invece, le idee sono chiare.

«Un ritorno in Danimarca? Io penso solo a rimanere al Milan. Al Milan ora gioco meno? È normale in un top club, avrei potuto cambiare ma voglio giocare per vincere, non per la salvezza», ha detto il difensore danese. Tutto dipenderà da quanto giocherà da qui a fine anno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.