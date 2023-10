Rinnovo Jovic Milan: il serbo si gioca tutto, per la conferma serve di più

Luka Jovic si sta giocando la riconferma al Milan in vista del prossimo calciomercato estivo. Il rendimento per il rinnovo è da rivedere

Fin qui ha giocato 4 partite per un totale di 158′ con zero gol e zero assist e qualche assenza di troppo per una condizione fisica non al top. Per il rinnovo con il Milan serve altro.