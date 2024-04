Thiago Motta Milan: i rossoneri provano il sorpasso sulla Juve, ecco cosa filtra

Le parole di Manuele Baiocchini ai microfoni di Sky Sport sul possibile inserimento del Milan nella corsa a Thiago Motta, nel mirino della Juve

In collegamento con Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato dell’interesse del Milan per Thiago Motta. L’allenatore del Bologna, però, interessa anche alla Juve per sostituire Max Allegri.

PAROLE – «C’è una short list di allenatori che piacciono al Milan, non è Lopetegui l’unico. Però gli altri sono un po’ più difficili da prendere, primo tra tutti Thiago Motta. Perchè è un allenatore che al Milan piace, ma fino ad ora, non ha voluto avere contatti con il Milan e con le società interessate. Si parla anche tanto della Juventus, però vuole concludere nel miglior modo possibile la stagione con il Bologna. Quindi sarà convincibile Thiago Motta? Vedremo».