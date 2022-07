Rinnovo Ibrahimovic: lo svedese potrebbe battere un record

Imminente la firma sul nuovo contratto che legherà Ibrahimovic al Milan anche per la prossima stagione. Possibile un record…

come riportato da Sky Sport il centravanti avrà 41 anni, 8 mesi e 10 giorni quando i rossoneri scenderanno in campo per l’ultima giornata della Serie A 2022-23. Sarebbe record assoluto tra i giocatori di movimento. Primato attualmente di Alessandro Costacurta.