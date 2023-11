Rinnovo Giroud, è stallo totale tra le parti: cosa sta succedendo attorno all’attaccante francese. Le ultime

Al termine di questa stagione scadrà il contratto di Olivier Giroud con il Milan. Nonostante la scadenza sia ormai molto vicina, secondo quanto riportato da SOS Fanta le parti non hanno ancora iniziato a discutere di un nuovo accordo.

Ad oggi, infatti, per la società rossonera non sarebbe un tema caldo. Ci sarà tempo e modo per discuterne e per capire quale strada si voglia prendere, se continuare insieme oppure no.