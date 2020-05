Rinnovo Donnarumma, se firma avrà la fascia: prima volta per il Milan

Come riportato da Tuttosport, il Milan continua a lavorare al difficile rinnovo di contratto per Donnarumma: con la firma anche la fascia

Il Milan continua a lavorare sottotraccia per il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero vedrà scadere il proprio rapporto lavorativo con il club di via Aldo Rossi nel giugno 2021 ma la volontà del club sarebbe quello di rinnovare per evitare sorprese impreviste come un deprezzamento se non addirittura una cessione a parametro zero.

I colloqui sono iniziati ma la sensazione è che la trattativa sia ancora lunga complice anche il tira-molla avviato da Raiola che nel frattempo starebbe proponendo il proprio tesserato ad altri top club. Secondo Tuttosport, il Milan avrebbe intenzione di offrire a Donnarumma non solo un nuovo contratto ma anche una posizione di primissimo livello nel futuro del club affidandogli, prima o poi, anche la fascia di capitano. Sarebbe un unicuum nella storia rossonera visto che in oltre 120 anni nessun estremo difensore è mai stato capitano.