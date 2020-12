Rinnovo Calhanoglu, ecco a che cifra si può chiudere l’affare

Il Milan e Calhanoglu proseguono la loro trattativa per il rinnovo di contratto. Ora sembra ci sia un accordo a 4 milioni a stagioni

Hakan Calhanoglu, come sappiamo, è in scadenza di contratto con il Milan. Come riportato da calciomercato.com però, la trattativa fra il Milan e il suo agente sarebbe ad un punto di svolta. La cifra per cui si potrebbe chiudere l’affare, pare essere quella di 4 milioni di euro a stagioni, bonus compresi.

Ivan Gazidis ha confermato che la trattativa fra il club e l’entourage del giocatore è iniziata e sta proseguendo.