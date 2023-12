Rinnovo Bremer, la Juve e lo sfottò al Milan: nel VIDEO annuncio c’è quell’episodio con Leao. Ecco cosa hanno fatto i bianconeri

Nel video con cui è stato annunciato il rinnovo di Bremer era presente un dettaglio che ha fatto scatenare i tifosi del Milan e del Napoli.

Cosa c’è nel taschino di Bremer?👖👀 pic.twitter.com/vWDRqM5qzn — JuventusFC (@juventusfc) December 27, 2023

I bianconeri hanno chiesto al difensore di svuotare le tasche e uno degli elementi tolti dal brasiliano è stato il telefono in cui erano riprodotti i video degli interventi di Bremer contro Leao e Osimhen. A simboleggiare che in quelle partite il brasiliano li ha marcati molto bene, mettendoli in tasca.