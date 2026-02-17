Connect with us

Calciomercato

Rinnovo Bartesaghi, strategia decisa tra le parti: nessuna fretta e incontro in primavera. La situazione

Published

1 ora ago

on

By

Bartesaghi

Rinnovo Bartesaghi, nessuna fretta nel prolungare il contratto del laterale attualmente in scadenza a giugno del 2030

Mentre il campo reclama attenzione per il rush finale, la dirigenza rossonera inizia a pianificare i tasselli della rosa del futuro, tra conferme e rinnovi strategici. Uno dei temi caldi riguarda il giovane difensore Davide Bartesaghi, ma per il suo futuro non sembrano esserci accelerazioni all’orizzonte. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, le parti hanno scelto la via della pazienza.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

Rinnovo Bartesaghi: agenda e strategia

Il Milan e l’entourage del calciatore hanno concordato una tabella di marcia precisa per discutere il nuovo accordo:

  • Nessun Movimento Imminente: Nonostante l’apprezzamento della società per la crescita del ragazzo, non sono previsti incontri a breve termine per il prolungamento del contratto con annesso adeguamento salariale.
  • Appuntamento a Fine Stagione: Il tema verrà affrontato solo dopo la primavera. La priorità attuale è lasciare che il giocatore si concentri esclusivamente sul campo e sul supporto alla squadra di Allegri, senza distrazioni extra-calcistiche.
  • Valutazione Tecnica: Il summit di fine anno servirà anche a valutare il percorso di inserimento di Bartesaghi nelle rotazioni difensive, considerando la concorrenza di De Winter e il possibile ritorno di nuove pedine dal mercato.

La visione del club

La scelta di rimandare la discussione riflette la linea di RedBird: premiare il merito e la continuità. Bartesaghi è considerato un profilo di prospettiva, ma la società vuole chiudere gli obiettivi stagionali prima di blindare i propri giovani talenti con nuovi impegni finanziari.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan8 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: Dalla Germania arriva un’occasione per l’attacco rossonero

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Donati Donati
Esclusive5 giorni ago Alberto petrosilli

Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA

Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×