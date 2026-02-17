Calciomercato
Rinnovo Bartesaghi, strategia decisa tra le parti: nessuna fretta e incontro in primavera. La situazione
Rinnovo Bartesaghi, nessuna fretta nel prolungare il contratto del laterale attualmente in scadenza a giugno del 2030
Mentre il campo reclama attenzione per il rush finale, la dirigenza rossonera inizia a pianificare i tasselli della rosa del futuro, tra conferme e rinnovi strategici. Uno dei temi caldi riguarda il giovane difensore Davide Bartesaghi, ma per il suo futuro non sembrano esserci accelerazioni all’orizzonte. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, le parti hanno scelto la via della pazienza.
LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan
Rinnovo Bartesaghi: agenda e strategia
Il Milan e l’entourage del calciatore hanno concordato una tabella di marcia precisa per discutere il nuovo accordo:
- Nessun Movimento Imminente: Nonostante l’apprezzamento della società per la crescita del ragazzo, non sono previsti incontri a breve termine per il prolungamento del contratto con annesso adeguamento salariale.
- Appuntamento a Fine Stagione: Il tema verrà affrontato solo dopo la primavera. La priorità attuale è lasciare che il giocatore si concentri esclusivamente sul campo e sul supporto alla squadra di Allegri, senza distrazioni extra-calcistiche.
- Valutazione Tecnica: Il summit di fine anno servirà anche a valutare il percorso di inserimento di Bartesaghi nelle rotazioni difensive, considerando la concorrenza di De Winter e il possibile ritorno di nuove pedine dal mercato.
La visione del club
La scelta di rimandare la discussione riflette la linea di RedBird: premiare il merito e la continuità. Bartesaghi è considerato un profilo di prospettiva, ma la società vuole chiudere gli obiettivi stagionali prima di blindare i propri giovani talenti con nuovi impegni finanziari.
Ultimissime Milan
Video
Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA
Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...