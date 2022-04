Il punto sui rinnovi in casa Milan: la situazione di Leao, Bennacer e Romagnoli

Come riportato anche dal Corriere dello Sport, il Milan è alle prese con i rinnovi di tre calciatori: Ismael Bennacer, Rafael Leao e Alessio Romagnoli.

Per quanto riguarda Bennacer la situazione è meno intricata: l’algerino ha concordato un prolungamento di contatto fino al 2026 con ingaggio di 3 milioni di euro. Per Leao l’accordo è vicino con un prolungamento fino al 2026 per 4 milioni di euro a stagione. Chiusura invece per Alessio Romagnoli: il capitano rossonero difficilmente rinnoverà ed andrà via a zero e molto probabilmente alla Lazio.