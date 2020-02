Rinnovi Milan, sarà una battaglia con Raiola: 3 giocatori in ballo

Da qui a giugno il Milan dovrà fare i continua per la questione rinnovi con Raiola, sul piatto ci sono Bonaventura, Donnarumma e Ibrahimovic

«Milan, sarà battaglia con Raiola per tre grandi», così ha aperto stamane QS in merito alla questione rinnovi per i rossoneri, con tre rossoneri nell’occhio del ciclone: Bonaventura, Donnarumma e Ibrahimovic.

Gigio e Jack – Per quanto riguarda il classe 1999 molto dipenderà dalle offerte che il Milan riceverà in estate e dalle ambizioni societarie. Invece Bonaventura dovrà convincere tutti di meritarsi il rinnovo in questi ultimi mesi.

Ibra – Per lo svedese il rinnovo scatterebbe in automatico in caso di qualificazione in Champions League, ma quest’ultima ora pare un vero miraggio. Per questo motivi i dirigenti rossoneri vorrebbero intavolare le trattative con Raiola il prima possibile.