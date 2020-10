Rinnovi Milan: Donnarumma e non solo. Le parole di Maldini

Rinnovi Milan, si avvicinano le scadenze dei contratti di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic: ne parla anche Maldini

«Se ne deve parlare e se ne parlerà ma non è l’unico in questa situazione: c’è anche Calhanoglu e Ibra. Se ne parlerà ma dobbiamo trovare il momento di staccare perché sono e saranno giorni convulsi. Il Milan deve tentare sempre di tenere questo tipo di giocatori ma è una trattativa e queste si fanno in due: entrambe le parti devono essere contenti e felici di proseguire insieme altrimenti non se ne fa niente»