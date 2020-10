Maldini: «Vogliamo spingere l’Inter in difesa. Sul rinnovo di Donnarumma…»

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal derby

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal derby contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni:

Sul momento – «La nostra storia recente parte dal post-lockdown quindi ci aspettiamo di continuare su questa strada. Sappiamo che sarà impossibile restare imbattuti tutto l’anno ma abbiamo dimostrando di poter battere anche le squadre sulla carta più forti di noi. Abbiamo dimostrato di avere coraggio e averlo ti aiuta a vincere»

Sull’Inter – «L’Inter ha per me la rosa adatta per vincere un campionato, con un anno di Conte in più e di affiatamento in più è la più forte»

Sul rinnovo di Donnarumma – «Se ne deve parlare e se ne parlerà ma non è l’unico in questa situazione: c’è anche Calhanoglu e Ibra. Se ne parlerà ma dobbiamo trovare il momento di staccare perché sono e saranno giorni convulsi. Il Milan deve tentare sempre di tenere questo tipo di giocatori ma è una trattativa e queste si fanno in due: entrambe le parti devono essere contenti e felici di proseguire insieme altrimenti non se ne fa niente»

Sulla squadra – «Abbiamo dato stabilità al lavoro fatto, i ragazzi giovani sono cresciuti, l’allenatore è lo stesso e i risultati hanno aiutato questa maturazione generale. Non pensiamo di essere al nostro massimo e neppure la più forte del campionato ma siamo squadra e questa è la caratteristica che ci contraddistingue in questo momento. La scorsa stagione è stata strana perché con Gattuso siamo arrivati ad un punto e l’anno scorso -18, 20 punti. Dal punto di vista del punteggio il gap e aumentato ma ci sentiamo più vicini e questa è una convinzione che abbiamo»

Su Leao – «Noi tutti speriamo di riuscire di spingere l’Inter dietro provando ad attaccare, la scelta di Leao dal primo minuto va in questa direzione».