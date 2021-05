Rinnovi Milan: da Donnarumma a Calhanoglu, ecco la situazione

Milan: dopo la qualificazione Champions, testa ora ai rinnovi di alcuni giocatori rossoneri. Da Donnarumma a Calhanoglu sino a…

Dopo la meritata qualificazione Champions, per il Milan è tempo di parlare dei rinnovi di alcuni giocatori: tra questi Donnarumma, Calhanoglu ma non solo.

DONNARUMMA – Maldini e Massara non si sarebbero spostati di un millimetro dall’ultima offerta per l’estremo difensore classe ’99. Qualora Mino Raiola volesse rifiutare perennemente la proposta rossonera, il Diavolo finalizzerebbe il colpo Maignan del Lille.

CALHANOGLU – Discorso diverso per Calhanoglu: il turco vorrebbe un ingaggio di 5 milioni di euro, ma il Milan non vorrebbe sbilanciarsi oltre i 4. In settimana Gordon Stipic incontrerà la dirigenza dell’Al Duahil, club del Qatar che avrebbe messo sul piatto un contratto triennale a 8 milioni di euro netti a stagione, più altri otto all’immediata firma.

LA SQUADRA – Per Romagnoli, Calabria e Kessie il club di Via Aldo Rossi dovrà sedersi ancora al tavolo con gli agenti per discuterne il futuro. Aperti i contatti con Chelsea, Manchester Utd, Torino e Real Madrid rispettivamente per Tomori (riscatto vicino), Dalot (da valutare la volontà dello Utd), Meité (in dubbio) e Brahim Diaz (possibile nuovo prestito).