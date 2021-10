Ufficializzato il rinnovo di Kjaer fino al 2024, il Milan punta a rinnovare anche gli altri in scadenza, ora tocca a Pioli

È tempo di rinnovo. Sistemato quello di Simon Kjaer, che ha esteso il suo contratto con i rossoneri fino al 2024, il Milan vuole sistemare anche gli altri contratti in scadenza cercando un accordo che soddisfi tutti. Con la trattativa Kessiè che sembra esser destinata a non arrivare ad un esito positivo oltre a quelle di Theo Hernandez, Bennacer e Leao c’è anche quella per il rinnovo di Pioli.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il rinnovo del contratto dell’allenatore rossonero è nell’aria ormai da tempo e traccerà la linea della continuità a lungo termine.