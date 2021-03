Qualche polemica contro il Milan per il rigore ricevuto questa sera. Il fallo di Fazio è sembrato abbastanza netto su Calabria

Qualche polemica contro il Milan per il rigore ricevuto questa sera. Il fallo di Fazio è sembrato abbastanza netto su Calabria, ma in campo e sui social ci sono state molte proteste. In realtà il rigore somiglia molto a quello provocato da Kalulu su Correa in Milan-Lazio: anche in quel caso un pestone punito con il penalty.