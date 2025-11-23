Rigore Inter, Marelli: «Decisione non facile. Sembra più una dinamica»

Rigore Inter, Luca Marelli ha spiegato il perché della decisione del Var di richiamare Sozza sul contatto Pavlovic-Thuram

Calcio di rigore per l’Inter al 72′ per l’intervento di Pavlovic su Thuram. Considerato uno step on foot quello del difensore del Milan sull’attaccante nerazzurro che aveva già crossato il pallone al momento dell’impatto.

Una decisione avvenuta a seguito di On Field Review che ha fatto discutere e non poco sulla quale ha fatto chiarezza Luca Marelli a DAZN:

«Da rivedere se Pavlovic è intervenuto nel campo di Thuram. Ha calpestato il piede, non è una decisione facile, il contrasto sembra più una dinamica».

A spegnere qualsiasi tipo di ulteriore lamentela ci ha pensato Mike Maignan che ha neutralizzato il tiro dal dischetto di Hakan Calhanoglu.