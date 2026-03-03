Rientro Bartesaghi, il Milan spera nel ritorno per il derby: le condizioni dell’esterno

Rientro Bartesaghi, il verdetto per la sfida contro i nerazzurri: le condizioni del giovane difensore in vista del derby tra Milan e Inter

Il Milan di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese che punta tutto sulla solidità difensiva, può tirare un sospiro di sollievo in vista della stracittadina contro la Beneamata. Dopo la vittoria per 0-2 ottenuta allo stadio Zini contro la Cremonese, l’attenzione dello staff medico rossonero si era concentrata su Davide Bartesaghi, il promettente esterno sinistro classe 2005 che si è imposto per fisicità e corsa. Il giovane calciatore era stato costretto a lasciare il campo al minuto 89, cedendo il posto a Pervis Estupiñán, il terzino ecuadoriano arrivato in estate per dare respiro alla fascia mancina.

Il bollettino medico su Bartesaghi

Le preoccupazioni dei tifosi per il possibile forfait del laterale italiano in vista del match contro i nerazzurri sembrano ormai acqua passata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore ha smaltito il fastidio fisico accusato nell’ultimo turno di campionato. Il rientro Bartesaghi è considerato certo al 100%: il difensore tornerà a presidiare la corsia sinistra dal primo minuto, garantendo ad Allegri quella spinta necessaria per scardinare la retroguardia della compagine interista. La sua freschezza atletica sarà una delle chiavi tattiche per affrontare i campioni d’Italia in carica in una sfida che profuma già di alta classifica.

Ansia Pavlovic: esami strumentali in mattinata

Se per la fascia sinistra le notizie sono positive, resta invece un alone di mistero attorno alle condizioni di Strahinja Pavlovic, il possente difensore centrale serbo noto per la sua aggressività nei duelli aerei. Il giocatore si è sottoposto a degli esami strumentali nella mattinata odierna per valutare l’entità di un problema muscolare riscontrato recentemente. Lo staff rossonero attende l’esito dei test, ma la sua presenza contro i rivali cittadini rimane in forte dubbio. Qualora non dovesse farcela, il mister dovrà ridisegnare la coppia centrale per arginare gli attaccanti della squadra della Madonnina.