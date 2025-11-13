Connect with us

Riccio (vice di Gattuso) a Sky: «Atteggiamento e cultura del lavoro sono cresciuti. Ecco cosa ci aspettiamo stasera»

Mercato Milan, il centrocampista deciderà il suo futuro a fine stagione! Le ultime da Matteo Moretto

Biasin dice la sua verso il derby: la pausa nazionali in periodo calmo per le milanesi? Le parole

Ancelotti si racconta ad AS! L'elogio a Cristiano Ronaldo e il complimento a Modric: le dichiarazioni

Balotelli criticato da un ex dirigente del Liverpool! Il suo acquisto da parte dei Reds fu un errore: le parole

6 minuti ago

Riccio

Riccio, vice di Gattuso, ha parlato a Sky poco prima dell’inizio della sfida tra Moldova e Italia: le sue dichiarazioni

Poco prima del calcio d’inizio della gara di qualificazione mondiale Moldova Italia, il vice-CT Luigi Riccio è intervenuto a Sky per ribadire i concetti chiave dello staff tecnico guidato da Gennaro Gattuso.

Riccio ha posto l’accento sull’approccio mentale della squadra, cruciale nonostante la Moldavia sia un avversario sulla carta inferiore. Ha confermato che «Atteggiamenti, cultura del lavoro e spirito di sacrificio: non sono mai mancati, sono cresciuti e dovremo alimentarli anche stasera».

Fiducia nel turnover e monito sull’avversario

Nonostante i numerosi cambi nell’undici titolare, il vice-CT ha espresso massima fiducia nel gruppo: «Ci basiamo su quello che vediamo in allenamento. Ci fidiamo molto dei giocatori che saranno in campo e ci aspettiamo molto da loro».

Infine, Riccio ha lanciato un monito: le partite contro avversari apparentemente deboli «nascondono sempre qualche insidia». Per questo, l’Italia dovrà avere «voglia di imporci da subito».

