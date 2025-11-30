Ricci celebra la vittoria contro la Lazio: il post social del centrocampista rossonero – FOTO

Connect with us

Milan news 24

Published

4 minuti ago

on

By

Ricci

Ricci celebra la seconda vittoria consecutiva del Diavolo in campionato lodando lo spirito e la determinazione mostrati contro la Lazio

Dopo la vittoria nel derby contro l’Inter, il Milan di Massimiliano Allegri ottiene altri tre punti preziosi in classifica battendo la Lazio di Maurizio Sarri a San Siro. A decidere l’incontro è stata la rete di Rafael Leao al 51′, un successo che conferma la solidità e la mentalità della squadra.

A celebrare la prestazione e il risultato ci ha pensato anche il centrocampista rossonero Samuele Ricci. Il giocatore ha scelto i suoi canali social per esprimere tutta la sua soddisfazione per la prestazione dei compagni, sottolineando lo spirito combattivo mostrato in campo.

IL POST SOCIAL«Vittoria di grande carattere! Avanti così». Un messaggio che ribadisce la compattezza del gruppo in un momento cruciale del campionato.

