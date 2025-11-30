Ricci celebra la vittoria contro la Lazio: il post social del centrocampista rossonero – FOTO

Ricci celebra la seconda vittoria consecutiva del Diavolo in campionato lodando lo spirito e la determinazione mostrati contro la Lazio

Dopo la vittoria nel derby contro l’Inter, il Milan di Massimiliano Allegri ottiene altri tre punti preziosi in classifica battendo la Lazio di Maurizio Sarri a San Siro. A decidere l’incontro è stata la rete di Rafael Leao al 51′, un successo che conferma la solidità e la mentalità della squadra.

A celebrare la prestazione e il risultato ci ha pensato anche il centrocampista rossonero Samuele Ricci. Il giocatore ha scelto i suoi canali social per esprimere tutta la sua soddisfazione per la prestazione dei compagni, sottolineando lo spirito combattivo mostrato in campo.

IL POST SOCIAL – «Vittoria di grande carattere! Avanti così». Un messaggio che ribadisce la compattezza del gruppo in un momento cruciale del campionato.