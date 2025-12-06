Ricci celebra il talento di Modric: le sue dichiarazioni sul croato. Segui le ultimissime sui rossoneri

Mentre il Milan si concentra sulla difficile trasferta di Serie A contro il Torino, una partita cruciale per Samuele Ricci, l’ex capitano dei granata ora in forza ai rossoneri, a tenere banco sono le sue dichiarazioni su un compagno di squadra eccezionale. Intervistato dai taccuini di Tuttosport, il centrocampista ha speso parole di ammirazione incondizionataper Luka Modrić, il fuoriclasse croato che sta dominando il centrocampo del Diavolo.

Ricci è chiamato a riscattare la prestazione non brillante in Coppa Italia e a dare il suo contributo al sistema di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese. Ma l’occasione è stata perfetta per descrivere l’impatto di un vero campione all’interno dello spogliatoio.

Modrić: Fenomeno Spaziale e Intelligenza Calcistica

Alla domanda su come sia percepito Luka Modrić da vicino, Ricci ha risposto con un solo aggettivo: “Spaziale”. Il centrocampista italiano ha poi elaborato il concetto, spiegando cosa renda l’ex Real Madrid un giocatore unico, un vero e proprio “fenomeno” a quarant’anni.

Il segreto di Modrić non risiede solo nell’allenamento, ma in un dono innato: “Fa cose che altri non fanno e vede cose che gli altri non vedono”. Questa visione di gioco superiore e questa capacità di anticipare gli eventi sono quasi impossibili da replicare.

“Tante cose le puoi ‘rubare’ ma fino a un certo punto perché poi c’è il talento smisurato che lo rende unico, sennò sarebbe troppo facile.”

Ricci ha posto l’accento in particolare sull’intelligenza calcistica del croato: “In tal senso è impressionante la sua intelligenza calcistica: lui sa sempre dove casca il pallone”. Questa capacità di lettura del gioco, di posizionamento e di anticipo è ciò che rende Modrić la mente del centrocampo rossonero e il vero faro tattico per Allegri.

Un Esempio per il Progetto del DS Tare

L’impatto di Luka Modrić va oltre la singola partita. La sua presenza è una lezione quotidiana per i compagni più giovani, come Ricci stesso. La possibilità di allenarsi e giocare al fianco di un Pallone d’Oro con un’intelligenza tatticacosì sviluppata è un vantaggio inestimabile per la crescita di tutto il gruppo.

Il DS Igli Tare ha voluto fortemente l’arrivo del campione croato, riconoscendo che, al di là delle prestazioni in campo, la sua esperienza e la sua mentalità vincente sono fondamentali per il progetto del Milan che punta allo Scudetto. La squadra di Allegri spera che la magia di Modrić possa illuminare anche la difficile sfida contro il Torino.