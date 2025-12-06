Ricci elogia Allegri e la sua gestione della squadra. Le dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

La vigilia del delicato match tra Torino e Milan, in programma lunedì sera, è caratterizzata dalle dichiarazioni di Samuele Ricci. Intervistato dai taccuini di Tuttosport, il centrocampista rossonero, che affronterà per la prima volta i suoi vecchi compagni (essendo stato capitano dei granata prima di approdare al Diavolo), ha dedicato parole di grande stima per il suo tecnico, Massimiliano Allegri.

Il Milan, nonostante la recente eliminazione in Coppa Italia, punta a rilanciarsi in campionato, e l’influenza di Allegri – l’esperto allenatore livornese – è considerata un fattore determinante per la corsa Scudetto.

L’Impatto di Allegri: Competenza e Serenità

Alla domanda su quanto sia importante avere un tecnico del calibro di Allegri in panchina, la risposta di Ricci è stata netta e priva di esitazioni: “Tanto”. Il centrocampista sottolinea come la sua figura trasmetta una fiducia intrinsecadata dal suo palmarès: “tutti noi sappiamo cosa ha vinto in carriera”.

Tuttavia, il vero valore aggiunto di Allegri risiede nella sua abilità umana e gestionale. Ricci, il mediano di grande intelligenza tattica, rivela un aspetto cruciale della leadership del tecnico: “Fuori dal campo, Allegri ti dà tanta serenità”. Una tranquillità che si riflette poi sul campo. “Penso che nella gestione del gruppo sia il numero uno,” ha aggiunto Ricci, evidenziando anche il supporto di uno “staff molto competente”. Questa combinazione di esperienza vincente e gestione serena è la base su cui il DS Igli Tare e la dirigenza rossonera hanno voluto costruire il nuovo ciclo.

Da Regista a Mezzala: La Versatilità Tattica Richiesta

Ricci ha anche parlato della sua evoluzione tattica sotto la guida di Allegri. Arrivato al Milan come regista purodavanti alla difesa, il tecnico lo ha trasformato in una mezzala dinamica.

Quando è scattato il “clic” per questo cambio di ruolo? “In allenamento quando ha iniziato a provarmi lì,” ha spiegato il giocatore. La flessibilità tattica è un caposaldo del credo di Allegri. Anche se la squadra spesso gioca “a due” in mezzo, la richiesta fondamentale del tecnico a tutti i centrocampisti è quella di essere completi: “ci chiede di saper fare tutto e adattarci alle varie soluzioni”.

Questa polivalenza è vitale per il Milan che punta al vertice. La capacità di Ricci di ricoprire più ruoli rende il Diavolomeno prevedibile e facilita il lavoro di Allegri nel trovare l’assetto migliore per superare gli ostacoli in Serie A, a partire dalla delicata sfida contro il Torino.