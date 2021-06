Ricavi Champions League in aumento: fino a 85 milioni alla vincente

Aumentano i ricavi per le partecipanti alla Champions League: ecco la decisione della UEFA per le squadre che prenderanno parte alla Coppa

Aumentano i ricavi per le squadre partecipanti alla Champions League. A partire dalla prossima stagione (2021/2022) verranno distributi oltre 2 miliardi di euro a chi parteciperà alla competizione.

Come riporta Calcio e Finanza, alla vincitrice della Champions League andranno all’incirca 85 milioni di euro, quasi tre in più rispetto allo scorso triennio. Ogni vittoria nella fase a gironi varrà 2,8 milioni di euro, l’accesso alla fase finale 15 milioni di euro a cui se ne aggiungeranno circa 5 per la vittoria finale.