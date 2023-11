Retroscena Okafor: Milan su tutte le furie con la Svizzera! Cosa è successo

Retroscena Okafor: il Milan non ha assolutamente gradito il comportamento della Svizzera che non ha avvisato i rossoneri

Spunta un importante retroscena sull’infortunio di Noah Okafor patito con la Nazionale svizzera.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, il Milan sarebbe decisamente adirato con gli elvetici per non aver comunicato nulla sull’infortunio del ragazzo: è stato infatti lo stesso Okafor ad informare i medici rossoneri una volta tornato a Milanello.